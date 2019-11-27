Дуглас Сантос: «Зенит» готов прервать неприятную полосу в выездных матчах ЛЧ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).
«Матч был сложным, но мы ожидали, что он таким и будет. Мы были сосредоточены на этой игре, хотя времени на подготовку к ней было не так много. Всё это время мы потратили с пользой, подготовились и заслужили победу. Почему я начал игру справа? Была запланирована такая комбинация к началу матча, а потом надо было вернуться на свои привычные позиции. Нам удалось это реализовать.
У нас всего три дня на подготовку к «Спартаку», но мы знаем, что календарь плотный, поэтому надо пользоваться тем временем, что у нас есть. Сейчас нужно как следует отдохнуть, хорошо подкрепиться, поесть, восстановить силы и настроиться на суперважную игру для нас.
Я думаю, что сейчас самое время прервать ту самую неприятную полосу, которая у нас есть с матчами на выезде в Лиге чемпионов. Мы готовы к этому, готовы победить. Но, повторюсь, сейчас нужно сконцентрироваться на «Спартаке» и уже потом начать готовиться к «Бенфике», победить и выйти из группы», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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