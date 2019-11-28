Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба — «Хаммарбю».
Видео можно посмотреть в «твиттере» AwayDaysBible.
Ибрагимович — воспитанник «Мальмё». Он выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей.
В данный момент 38-летний нападающий форвард является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», с клубом у него действует контракт до окончания 2019 года. В завершившемся сезоне швед принял участие в 31 матче чемпионата MLS, в которых стал автором 31 забитого мяча, а также отдал восемь результативных передач.
Болельщики «Мальмё» осквернили статую Ибрагимовича
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