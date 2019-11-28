Семак: все в «Зените» сыграли здорово. Радуюсь, что у нас есть такая команда

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).



«Конечно, рады, что победили. До последнего тура остаемся в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. По игре — первый тайм был лучше. Немного низко сели в начале второго тайма. Хорошо, что смогли забить и более спокойно закончить матч. Хороший соперник, индивидуально сильные исполнители. Пришлось тяжело, но трудно было ожидать другого хода игры.



Так и думали, что «Лион» будет играть в три центральных защитника или Денайер выдвинется и будет действовать выше. Руди Гарсия редко играет в три центральных защитника; из их состава только Денайер мог бы выдвинуться. Ожидали, что будет играть Терье, но он не попал даже в заявку. В целом, непривычное сочетание. Остальные футболисты, которые могли бы сыграть в атаке «Лиона», вышли на поле.



После перерыва «Лион» стал играть более активно и агрессивно играть в атаке, мы долго не могли выйти из обороны, много мячей теряли. Наша линия обороны не поднималась. Был период, когда не могли справиться с давлением соперника. Затем «Лион» стал действовать менее активно, появились моменты у ворот соперника. Конечно, не хотим играть низко, но соперник заставляет.



Радуюсь ли, что у меня есть такой игрок как Дзюба? Радуюсь, что у нас есть такая команда. Один в поле не воин, есть такая пословица. Дзюба сыграл замечательно. По ходу сезона разные футболисты берут на себя бремя лидерства. Рад, что все сыграли здорово», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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