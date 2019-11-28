Семак: Миша Кержаков своим трудом заслужил место в основном составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0) высказался об игре голкипера Михаила Кержакова.
«Миша сыграл хорошо. Он играет в одной из лучших команд нашего чемпионата, выше уже некуда. Что касается национальной сборной, приглашения туда, то это решение её главного тренера. От себя скажу, что Миша сыграл прекрасно. Своей карьерой и трудом он заслужил место в основном составе и то качество игры, которое он показал.
Очень жалко, что Ярослава Ракицкого и Далера Кузяева не будет в последнем матче из-за перебора желтых карточек. Для нас это большая потеря. Можно было обойтись и без предупреждений, но что есть, то есть. К сожалению, будем готовиться к заключительному матчу уже без ребят», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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