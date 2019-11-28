Азмун отдавил руку вратарю, Дзюба порвал свою майку. Фото матча «Зенит» — «Лион»
27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» одержал победу над «Лионом». Встреча завершилась со счётом 2:0.
Счёт был открыт в конце первого тайма. На 42-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, которому ассистировал Дуглас дос Сантос. На 84-й минуте преимущество российского клуба увеличил Магомед Оздоев с передачи Юрия Жиркова.
«Зенит», набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице группы G. «Лион» (7) — на 3-м месте.
В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», а «Лион» встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Лион» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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