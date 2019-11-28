Дзюба: «Зенит» переиграл «Лион» за счёт характера, единого коллектива

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).

«Зенит» переиграл «Лион», наверное, за счёт характера, единого коллектива, потому что всё-таки сражались при не самой качественной игре. Трудный матч, но в целом сегодня никто не выпал и была отменная игра всей команды в обороне. Защитники умнички, «Лион» практически ничего не создал, за исключением момента Дембеле, когда он во втором тайме опасно пробил головой. Кержаков всё снял вверху уверенно, это только радует.



Очень важно было сегодня победить. Я думаю, что тут дело не в качестве. В Лиге чемпионов всегда трудно, никому сейчас не легко. Поэтому важно было победить и остаться в игре перед последним матчем, который будет очень непростой", — сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.