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«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг», пропустив два гола в концовке

«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг», пропустив два гола в концовке
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживала матч испанская бригада арбитров Хесусом Хилем Мансано. Ему ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Пицци. На 59-й минуте преимущество португальского клуба увеличил Винисиус Мораис, которому ассистировал Адель Таарабт. Впрочем, в концовке встречи хозяевам удалось уйти от поражения. Сначала Эмиль Форсберг сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. Затем он же спас немецкий клуб от поражения.

«Бенфика», набрав четыре очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (10) — на 1-м месте.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
27 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Пицци – 20'   0:2 Мораис – 59'   1:2 Форсберг – 90' (пен)   2:2 Форсберг – 90+6'
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