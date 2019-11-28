«Бенфика» упустила победу над «РБ Лейпциг», пропустив два гола в концовке

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена». Обслуживала матч испанская бригада арбитров Хесусом Хилем Мансано. Ему ассистировали Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Пицци. На 59-й минуте преимущество португальского клуба увеличил Винисиус Мораис, которому ассистировал Адель Таарабт. Впрочем, в концовке встречи хозяевам удалось уйти от поражения. Сначала Эмиль Форсберг сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. Затем он же спас немецкий клуб от поражения.

«Бенфика», набрав четыре очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. «РБ Лейпциг» (10) — на 1-м месте.