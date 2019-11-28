Алдонин стал отцом в третий раз
Экс-полузащитник «Ротора», ЦСКА, «Волги» и сборной России Евгений Алдонин снова стал отцом. Об этом игрок сообщил в своём «инстаграме».
«Делимся нашей радостью, 23.11.2019 День Рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома!!!», — прокомментировал фото Алдонин.
Первого ребенка – дочь Веру – Алдонину родила Юлия Началова. В 2014 году Алдонин женился на Ольге. У супругов помимо Анжелики есть общий сын Артем.
Евгений Алдонин играл в ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего выступал за нижегородскую «Волгу», а в 2014 году завершил карьеру.
Алдонин забрал дочь у родителей Началовой в свою новую семью
- 28 ноября 2019
-
05:24
-
04:55
-
01:50
-
01:26
-
00:58
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:36
-
00:36
-
00:33
-
00:23
-
00:19
-
00:17
-
00:10
- 27 ноября 2019
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:42
-
23:32
-
23:30
-
23:11
-
22:51
-
22:46
-
22:38
-
22:37
-
22:07
-
22:07
-
21:59
-
21:49
-
21:39
-
21:32
-
21:15
-
21:13
Партнерский контент