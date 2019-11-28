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Алдонин стал отцом в третий раз

Алдонин стал отцом в третий раз
Футбол / РПЛ 0

Экс-полузащитник «Ротора», ЦСКА, «Волги» и сборной России Евгений Алдонин снова стал отцом. Об этом игрок сообщил в своём «инстаграме».

«Делимся нашей радостью, 23.11.2019 День Рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома!!!», — прокомментировал фото Алдонин.

Первого ребенка – дочь Веру – Алдонину родила Юлия Началова. В 2014 году Алдонин женился на Ольге. У супругов помимо Анжелики есть общий сын Артем.

Евгений Алдонин играл в ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего выступал за нижегородскую «Волгу», а в 2014 году завершил карьеру.

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