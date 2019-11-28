Медведев: Дзюба даёт ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в ЛЧ

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев выразил мнение об игре нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который отметился забитым мячом в ворота «Лиона» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Артем даёт ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. То, как он продавливал защиту «Лиона», оказывал на неё давление — любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды.

Возможный рекорд по голам в Лиге чемпионов — это вишенка на торте, она красивая и вкусная. Но всё-таки самое главное, чтобы торт был вкусным и без избыточных калорий», — приводит слова Медведева ТАСС.