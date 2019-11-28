Канделаки: Дзюба ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила болельщиков «Зенита» с победой в игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Лионом (2:0), а также оценила игру нападающего питерского клуба Артёма Дзюбы.

«Зенит» обыграл «Олимпик» из Лиона 2:0, вышел на второе место в группе и будет сам решать свою судьбу в последнем туре Лиги чемпионов!

Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий: забив прекрасный гол. Ну а я поздравляю всех болельщиков «Зенита» с отличной игрой и с нетерпением жду матча с «Бенфикой». Меня устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов!» — написала Канделаки в своём телеграмм-канале.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», «Лион» встретится с «РБ Лейпциг». Матчи состоятся 10 декабря.