Клопп: всё по-прежнему в руках «Ливерпуля», едем в Зальцбург с мыслями о победе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).
«Мы не лучшим образом сыграли, но нам удавалось оказывать на них давление. Я не был доволен последними 15 минутами первого тайма. Второй тайм тоже не был лёгким. Нам постоянно приходилось оказывать на них давление, и «Наполи» справился со своей задачей. Они защищались так, как должны были это делать.
У нас был всего один или два верных голевых момента. Этого не хватило, но всё по-прежнему в наших руках. Поедем в Зальцбург с мыслями о победе. Даже если бы мы выиграли, всё равно играли бы там на победу. Ничего не изменилось. Задача у нас прежняя. Но план ещё нужно выполнить.
Конечно же, мы хотели выйти в плей-офф. Знали, что с «Наполи» будет непросто. Они готовились дать нам бой. Они вышли против нас с сумасшедшим настроем.
Травма Фабиньо? Пока рано что-либо говорить. Все мы надеемся, что она не слишком серьёзная, но это неприятно. Он травмировал голеностоп, а это очень болезненное повреждение», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
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