Хуммельс: когда Месси на пике, он лучший футболист среди всех, что я видел

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).

«Мы провели неплохой матч, но и хорошим его не назовёшь. «Барселона» же сыграла отлично. Месси, конечно, всегда опасен. У нас был неудачный отрезок после первого гола. Мой плохой пас привёл ко второму пропущенному голу.

Мы недостаточно хорошо сыграли для победы над «Барселоной». Создали всего три или четыре реальные возможности для взятия ворот. Когда Месси на пике, он лучший футболист среди всех, что я видел», — приводит слова Хуммельса пресс-служба УЕФА.

«Барселона», набрав 11 очков, гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы F и выход в плей-офф. «Боруссия» (7) — на 3-м месте.