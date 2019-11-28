Лэмпард: довольны ничьей с «Валенсией», это была действительно сложная игра

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:2).

«В какой-то степени я могу быть доволен результатом. Безусловно, мы приехали сюда за победой и с уважением отнеслись к сопернику, к стадиону и к турниру.

Это был очень сложный матч, однако ничья позволяет нам самим решать вопрос о выходе в плей-офф в домашней игре с «Лиллем», не оглядываясь на соперников. На поле было много как положительных, так и отрицательных моментов, но в целом мы должны быть довольны исходом матча.

Обе команды имели невероятные возможности, и матч вполне мог завершиться со счётом 5:5. У нас были шансы в самом начале встречи и затем на протяжении первого тайма. В то же время хозяева создавали свои моменты, которые были даже опаснее наших.

Это был достаточно необычный матч, в котором обе команды имели немало шансов. Мы многое позволяли сопернику и должны быть довольны ничейным результатом, поскольку это была действительно сложная игра», — приводит слова а пресс-служба клуба.

«Валенсия» набрала 8 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Челси» (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются амстердамский «Аякс» и «Лилль».