Уткин высмеял Дзюбу за футболку с собственным изображением

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал появление нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на флеш-интервью в футболке с собственным изображением после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом», который состоялся накануне, 27 ноября, в Санкт-Петербурге и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.



«Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображён он же?.. Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет.



Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же ещё дарили портрет в стиле иконы. Кто знает – она у Артёма дома висит или всё же отдал в храм?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?