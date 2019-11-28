Лига Европы: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 28 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Пройдут следующие встречи:
«Краснодар» (Россия) – «Базель» (Швейцария) – 18:50 мск
«Трабзонспор» (Турция) – «Хетафе» (Испания) – 18:50 мск
«Астана» (Казахстан) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 18:50 мск
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Порту» (Португалия) – 20:55 мск
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 20:55 мск
ЦСКА (Россия) – «Лудогорец» (Болгария) – 20:55 мск
«Ференцварош» (Венгрия) – «Эспаньол» (Испания) – 20:55 мск
«Сент-Этьен» (Франция) – «Гент» (Бельгия) – 20:55 мск
«Александрия» (Украина) – «Вольфсбург» (Германия) – 20:55 мск
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Рома» (Италия) – 20:55 мск
«Вольфсберг» (Австрия) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – 20:55 мск
«Бешикташ» (Турция) – «Слован» (Словакия) – 20:55 мск
«Брага» (Португалия) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 20:55 мск
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Партизан» (Сербия) – 20:55 мск
«Севилья» (Испания) – «Карабах» (Азербайджан) – 23:00 мск
«Дюделанж» (Люксембург) – АПОЭЛ (Кипр) – 23:00 мск
«Мальмё» (Швеция) – «Динамо» (Киев, Украина) – 23:00 мск
«Лугано» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания) – 23:00 мск
«Спортинг» (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) – 23:00 мск
«Русенборг» (Норвегия) – ЛАСК (Австрия) – 23:00 мск
«Лацио» (Италия) – «ЧФР Клуж» (Румыния) – 23:00 мск
«Селтик» (Шотландия) – «Ренн» (Франция) – 23:00 мск
«Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Стандард» (Бельгия) – 23:00 мск
«Арсенал» (Англия) – «Айнтрахт» (Германия) – 23:00 мск
Расписание Лиги Европы. Турнирная таблица групп.
- 30 ноября 2019
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05:27
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00:15
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- 29 ноября 2019
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23:51
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23:43
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23:27
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22:31
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22:17
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21:38
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21:15
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20:15
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