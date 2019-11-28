Санчо может перейти в «Реал» или «Барселону», а не в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо для продолжения карьеры может выбрать не английский чемпионат, в частности «Манчестер Юнайтед», а испанский. Об этом сообщает Daily Star.
Как утверждает источник, 19-летний англичанин нацелился на переход в «Реал» и «Барселону», это, по словам источника, будет для него идеальным вариантом. В «Манчестер Юнайтед» будут особенно внимательно следить за действиями 19-летнего игрока, поскольку они уже более года активно интересуются полузащитником и намерены приобрести его в ближайшее трансферное окно.
На Санчо претендуют испанские гранды, а также «ПСЖ» и «Ливерпуль», однако ранее сообщалось, что именно «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника.
В этом сезоне Джейдон Санчо принял участие в 10 матчах чемпионата Германии, забив 4 гола и отдав 6 результативных передач.
- 28 ноября 2019
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