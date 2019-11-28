Главный тренер «Боруссии» Д Фавр: чтобы остановить Месси, нужно фолить на нём

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси после матча 5-го тура Лиги чемпионов с испанской командой (1:3).

«Он играл на позиции ложной девятки, и это было просто невероятно. Он отлично выжидает мяч и прекрасно двигается между линиями. Когда Месси с мячом, становится невероятно сложно обороняться.



Чтобы его остановить, приходится фолить. В противном случае это невероятно сложно. Лионель очень стремительно ускоряется, у него очень хороший дриблинг, а его последний пас также очень опасен», – приводит слова Фавра Goal.

В этом сезоне Лиги чемпионов Лионель Месси принял участие в 5 матчах, в которых забил три гола и отметился тремя результативными передачами.