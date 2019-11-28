Виейра может стать главным тренером «Интер Майами»

«Интер Майами», создателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, заинтересован в назначении бывшего игрока «Арсенала» Патрика Виейра главным тренером команды. Об этом сообщает The Telegraph.



По сообщениям источника, Патрик Виейра, который сейчас тренирует французскую «Ниццу», является приоритетным выбором, чтобы возглавить будущую команду MLS «Интер Майами». Американскому клубу придётся выплатить компенсацию французскому клубу, чтобы заполучить легенду «Арсенала». Команда Дэвида Бекхэма рассматривает нескольких кандидатов, включая наставника бельгийской сборной Роберто Мартинеса и главного тренера «Риверт Плейт» Марсело Галлардо.

Патрик Виейра возглавил «Ниццу» в июне 2018 года, в первом же сезоне закончив чемпионат Франции на 7-ом месте. Сейчас клуб находится на 15-ом месте в Лиге 1, набрав 17 очков в 14 матчах.