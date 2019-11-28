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«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Отступные — € 750 млн

«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2025 года. Отступные — € 750 млн
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» продлил соглашение с полузащитником Федерико Вальверде, сообщает Marca.

По информации издания, новый контракт «сливочных» с 21-летним уругвайским футболистом рассчитан до лета 2025 года. Сумма отступных составила внушительные € 750 млн. Отмечается, что переговоры между сторонами прошли быстро, и в клубе уверены, что Федерико ожидает звёздное будущее.

Вальверде перебрался в «Реал» из «Пеньяроля» летом 2016 года и в первое время выступал за вторую команду «сливочных», а также провёл сезон в «Депортиво» в аренде. Летом 2018 года хавбек был переведён в основу «Королевского клуба».

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 9 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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