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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге
Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 28 ноября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. Ранее сборная России занимала 37-ю строчку.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии, второй идёт команда Франции. Третью строчку занимает Бразилия, далее — команды Англии, Уругвая и Хорватии.

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящее время выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)

38. Россия (1470)

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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