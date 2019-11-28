«Астана» — «МЮ»: прямая онлайн-трансляция начнётся 28 ноября в 18:50

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Астана» – «Манчестер Юнайтед». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане, стартовый свисток прозвучит в 18:50 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом. В роли ассистентов главного судьи выступят Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Резервный арбитр – Донатас Шименас.

«Манчестер Юнайтед» лидирует в группе L группового этапа Лиги Европы с 10 очками в активе в 4 турах. «Астана» занимает последнее, четвёртое место, не набрав ни одного очка.

Турнирная таблица групп Лиги Европы сезона-2019/20. Расписание матчей группового этапа.