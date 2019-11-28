«Кто придёт, кроме мамы и папы?» Защитник «МЮ» отказался от матча в свою честь

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс отказался от возможности провести матч в свою честь, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.
В феврале 27-летний футболист заключил с «красными дьяволами» новое четырёхлетнее соглашение. Таким образом, пребывание Джонса в клубе должно превзойти показатель в 10 лет. По традиции манкунианцы предлагают игрокам, достигшим данной отметки, принять участие в благотворительном матче в свою честь, однако Фил ответил отказом.
По информации источника, защитник ответил на предложение руководства следующим образом: «Кто придёт на этот матч, кроме моих мамы и папы?»
Джонс перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из «Блэкберн Роверс», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в 1 матче английской Премьер-лиги.
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