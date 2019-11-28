Болельщик «Зенита» получил почти 2 года колонии за драку с ОМОНом на стадионе

Участник стычки болельщиков и житель Санкт-Петербурга Артур Данилов был осуждён на один год и восемь месяцев колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти за удар, нанесённый сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает «Медуза».



В перерыве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошёл конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Осуждённый Артур Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время этой стычки. Сам подсудимый не признал своей вины и заявил, что не помнит этого события подробно.



Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены ещё трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, а двое приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тыс. рублей.

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