«Спартак» и «Реал» — самые обсуждаемые клубы в «Одноклассниках» в 2019 году

Социальная сеть «Одноклассники» с помощью сервиса Brand Analytics провела исследование публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями популярных спортсменов и клубов в 2019 году.



Лидерами по обсуждениям стали московский «Спартак» и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Помимо красно-белых в тройку самых обсуждаемых клубов попали мадридский «Реал» и «Локомотив». Среди российских команд тройку самых обсуждаемых составили «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».



Топ-10 спортивных клубов по количеству упоминаний в «ОК»:



1. «Спартак» (Москва, Россия)

2. «Реал» (Мадрид, Испания)

3. «Локомотив» (Москва, Россия)

4. «Барселона» (Испания)

5. «Арсенал» (Лондон, Англия)

6. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)

7. «Динамо» (Москва, Россия)

8. ЦСКА (Москва, Россия)

9. «Челси» (Лондон, Англия)

10. «Ювентус» (Турин, Италия).