Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» и «Реал» — самые обсуждаемые клубы в «Одноклассниках» в 2019 году

«Спартак» и «Реал» — самые обсуждаемые клубы в «Одноклассниках» в 2019 году
Футбол / РПЛ 0

Социальная сеть «Одноклассники» с помощью сервиса Brand Analytics провела исследование публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями популярных спортсменов и клубов в 2019 году.

Лидерами по обсуждениям стали московский «Спартак» и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Помимо красно-белых в тройку самых обсуждаемых клубов попали мадридский «Реал» и «Локомотив». Среди российских команд тройку самых обсуждаемых составили «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».

Топ-10 спортивных клубов по количеству упоминаний в «ОК»:

1. «Спартак» (Москва, Россия)
2. «Реал» (Мадрид, Испания)
3. «Локомотив» (Москва, Россия)
4. «Барселона» (Испания)
5. «Арсенал» (Лондон, Англия)
6. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)
7. «Динамо» (Москва, Россия)
8. ЦСКА (Москва, Россия)
9. «Челси» (Лондон, Англия)
10. «Ювентус» (Турин, Италия).

М. Кержаков: «Спартак» — не середняк и никогда им не будет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019