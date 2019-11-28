«Спартак» и «Реал» — самые обсуждаемые клубы в «Одноклассниках» в 2019 году

Социальная сеть «Одноклассники» с помощью сервиса Brand Analytics провела исследование публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями популярных спортсменов и клубов в 2019 году.
Лидерами по обсуждениям стали московский «Спартак» и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Помимо красно-белых в тройку самых обсуждаемых клубов попали мадридский «Реал» и «Локомотив». Среди российских команд тройку самых обсуждаемых составили «Спартак», «Локомотив» и «Зенит».
Топ-10 спортивных клубов по количеству упоминаний в «ОК»:
1. «Спартак» (Москва, Россия)
2. «Реал» (Мадрид, Испания)
3. «Локомотив» (Москва, Россия)
4. «Барселона» (Испания)
5. «Арсенал» (Лондон, Англия)
6. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)
7. «Динамо» (Москва, Россия)
8. ЦСКА (Москва, Россия)
9. «Челси» (Лондон, Англия)
10. «Ювентус» (Турин, Италия).
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