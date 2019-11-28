Боярский: «Зениту» нужно победить «Спартак», чтобы наказать уродов-болельщиков

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал высказывание нападающего Артёма Дзюбы о том, что матч со «Спартаком» для него — война.
«Не могу согласиться с Дзюбой по поводу его слов, что матч со «Спартаком» — это война. Спорт преобладает над милитаристскими настроениями. Это были эмоции Артёма. Думаю, всё будет в рамках приличия. Правоохранительные органы тоже будут серьёзно готовиться к матчу. Надеюсь, ничего не произойдёт. «Зениту» нужно выиграть. Это будет ответом на все оскорбления в адрес команды и Дзюбы. Нужно как следует наказать этих уродов-болельщиков через победу над «Спартаком». Для Дзюбы любой матч — война.
Вчера тоже было серьёзное столкновение. В начале второго тайма «Лион» сильно осаждал Петербург, Петропавловскую крепость. Но мы выстояли. Уверен, со «Спартаком» тоже справимся», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 ноября 2019
-
15:18
-
15:10
-
14:49
-
14:45
-
14:37
-
14:37
-
14:31
-
14:26
-
14:14
-
14:00
-
13:49
-
13:42
-
13:09
-
13:03
-
12:49
-
12:47
-
12:22
-
12:00
-
11:58
-
11:39
-
11:17
-
10:57
-
10:49
-
10:22
-
10:11
-
10:00
-
09:46
-
09:38
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:49
-
08:12
-
07:55
-
07:42