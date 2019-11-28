Боярский: «Зениту» нужно победить «Спартак», чтобы наказать уродов-болельщиков

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал высказывание нападающего Артёма Дзюбы о том, что матч со «Спартаком» для него — война.

«Не могу согласиться с Дзюбой по поводу его слов, что матч со «Спартаком» — это война. Спорт преобладает над милитаристскими настроениями. Это были эмоции Артёма. Думаю, всё будет в рамках приличия. Правоохранительные органы тоже будут серьёзно готовиться к матчу. Надеюсь, ничего не произойдёт. «Зениту» нужно выиграть. Это будет ответом на все оскорбления в адрес команды и Дзюбы. Нужно как следует наказать этих уродов-болельщиков через победу над «Спартаком». Для Дзюбы любой матч — война.

Вчера тоже было серьёзное столкновение. В начале второго тайма «Лион» сильно осаждал Петербург, Петропавловскую крепость. Но мы выстояли. Уверен, со «Спартаком» тоже справимся», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.