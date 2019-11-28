Тихонов оценил слова Дзюбы про войну со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что матч со «Спартаком» для него — война.
«Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артём Дзюба так говорит, значит для него это война.
Если честно, то я не знал, что я был рекордсменом среди российских игроков в Лиге чемпионов по забитым голам. Все рекорды когда-то бьются, это нормально. То, как Дзюба играет и забивает, — это хорошо для нашего футбола. Пускай он обходит, забивает дальше и ставит новые рекорды», — приводит слова Тихонова Sport24.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Питерский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.
- 28 ноября 2019
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