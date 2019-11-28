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Тихонов оценил слова Дзюбы про войну со «Спартаком»

Тихонов оценил слова Дзюбы про войну со «Спартаком
Тихонов оценил слова Дзюбы про войну со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что матч со «Спартаком» для него — война.

«Слова Дзюбы про войну со «Спартаком»? В наше время никогда не было войны, даже с ЦСКА и с «Локомотивом» такого не было, и мы не называли этой войной. Если Артём Дзюба так говорит, значит для него это война.

Если честно, то я не знал, что я был рекордсменом среди российских игроков в Лиге чемпионов по забитым голам. Все рекорды когда-то бьются, это нормально. То, как Дзюба играет и забивает, — это хорошо для нашего футбола. Пускай он обходит, забивает дальше и ставит новые рекорды», — приводит слова Тихонова Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Питерский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

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