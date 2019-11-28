«Локомотив» развлечёт болельщиков в новогоднем стиле перед матчем с «Динамо»

Московский «Локомотив» подготовил развлекательную программу для болельщиков перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», который станет для команды последним на своём поле в 2019 году и состоится 1 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало – в 16:30 мск.



За два часа до стартового свистка на площади перед стадионом будет открыта зона развлечений со сказочными героями, новогодней ёлкой, которую можно будет украсить, сделав игрушки своими руками, и фотозоной со Снежной королевой на ледяном троне, оленями и снеговиками. Также болельщики смогут написать свои новогодние желания на специальной стене.



За музыкальную составляющую вечера будут отвечать резиденты и лауреаты таких фестивалей, как «Пикник Афиша», «Усадьба Jazz», Bosco Fresh Fest, «Дикая мята», Lady in Jazz и «Черешневый сад», а также номинанты Премии МУЗ-ТВ 2017 группа Guru Groove Foundation.

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