Ефремов: Дзюба в тренде — он за войну. Это показывает человека

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о высказывании нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы насчёт предстоящего матча с красно-белыми. Говоря о важности предстоящей встречи, 31-летний форвард сказал: «Впереди война».
«Дзюба может говорить всё что угодно. Война это или нет? Я думаю, это игра. Но у нас любые игры превращаются в войну – вот что плохо. Правильны ли такие сравнения? Пусть каждый говорит, что хочет. Это просто показывает человека. Дзюба в тренде – он за войну», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:00 мск.
- 28 ноября 2019
-
17:17
-
17:11
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:23
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:45
-
15:44
-
15:18
-
15:10
-
14:49
-
14:45
-
14:37
-
14:37
-
14:31
-
14:26
-
14:14
-
14:00
-
13:49
-
13:42
-
13:09
-
13:03
-
12:49
-
12:47
-
12:22
-
12:00
-
11:58
-
11:39
-
11:17
-
10:57
-
10:49
-
10:22