Ефремов: Дзюба в тренде — он за войну. Это показывает человека

Российский актёр театра и кино, болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов поделился мнением о высказывании нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы насчёт предстоящего матча с красно-белыми. Говоря о важности предстоящей встречи, 31-летний форвард сказал: «Впереди война».



«Дзюба может говорить всё что угодно. Война это или нет? Я думаю, это игра. Но у нас любые игры превращаются в войну – вот что плохо. Правильны ли такие сравнения? Пусть каждый говорит, что хочет. Это просто показывает человека. Дзюба в тренде – он за войну», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:00 мск.

«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления И пообещал ещё ответить на поле. Имеет в виду «Спартак»?