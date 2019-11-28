Лингард выведет «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной» с капитанской повязкой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард станет капитаном команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной». Об этом сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Заявка английского клуба на матч с «Астаной» почти полностью состоит из игроков резервной команды. Такое решение было принято тренерским штабом в следствие того, клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после четырёх туров группового этапа.

«Джесси будет капитаном. В этой команде он самый подходящий человек на роль капитана. У него были непростые несколько месяцев, но сейчас он начинает возвращаться к прежним кондициям», — приводит слова главного тренера команды Уле-Гуннар Сульшер сайт клуба.

Джесси Лингард принял участие в 10 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и не отметился результативными действиями.