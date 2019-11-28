Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лингард выведет «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной» с капитанской повязкой

Лингард выведет «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной» с капитанской повязкой
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард станет капитаном команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной». Об этом сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Заявка английского клуба на матч с «Астаной» почти полностью состоит из игроков резервной команды. Такое решение было принято тренерским штабом в следствие того, клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после четырёх туров группового этапа.

«Джесси будет капитаном. В этой команде он самый подходящий человек на роль капитана. У него были непростые несколько месяцев, но сейчас он начинает возвращаться к прежним кондициям», — приводит слова главного тренера команды Уле-Гуннар Сульшер сайт клуба.

Джесси Лингард принял участие в 10 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

Лингард: мной интересовались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но я выбрал «МЮ»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019