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Дембеле из-за травмы не сыграет в 2019 году и пропустит матч с «Реалом»

Дембеле из-за травмы не сыграет в 2019 году и пропустит матч с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы, полученной во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).

Как сообщает AS, у французского футболиста произошёл разрыв мышц на правой ноге. Ожидается, что восстановление после травмы займёт у Усмана примерно пять недель. Таким образом, Дембеле не вернётся на поле в этом году и пропустит ряд матчей, в числе которых «класико» с «Реалом». По мнению врачей, форвард не сыграет за «Барселону» раньше 4 января, когда пройдёт встреча с «Эспаньолом».

Дембеле в нынешнем сезоне получил уже три мышечных повреждения. За время в «Барселоне» у него их восемь.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 18 декабря и начнётся в 22:00 мск.

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