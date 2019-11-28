Глушаков: все свои обязательства перед бывшей супругой я выполняю

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал вердикт суда, который постановил отдать его бывшей жене Дарье четыре квартиры, дом и более 100 млн рублей.



«Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности. К сожалению, по стечению обстоятельств и наверняка по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом. Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи — какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит чёткая задача — любым способом уничтожить мою репутацию. Это, конечно, выматывало и отнимало массу эмоциональных сил и не давало полностью сконцентрироваться на футболе. Сейчас всё это близится к своему логическому концу.



Что касается сегодняшнего решения суда, то я в принципе с уважением отношусь к любому решению этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву. Забавно наблюдать несвязное разноголосье представителей и адвокатов, высказывающихся по этому поводу. Такое ощущение, что задействовано целое PR-агентство, которое работает невпопад. Кажется, что людей больше, чем в футбольной команде. Не говоря уже о тех, кто стоит за всем этим процессом. Но эту тему пока оставим за скобками.



Понимаю, что многочисленные представители неприятно удивлены суммой алиментов сейчас и раньше, когда играл в «Спартаке» (алименты, которые Дарья Глушакова получала, когда Денис был игроком «Спартака» — 6-8 млн рублей ежемесячно, в зависимости от результатов команды. Алименты, которые Дарья получает сейчас, — порядка 500 тыс. рублей в месяц). Разница — более чем в 10 раз, и для них, наверное, это реальная боль. Но контракт у меня сейчас, естественно другой, а суть в том, что я всегда получаю официальную зарплату, и сумма алиментов устанавливается в соответствии с законом. Что и было сделано в мой первый рабочий день в «Ахмате», хотя для этого и приезжать никуда не надо: мы живём в 21 веке, и все документы можно выслать по email.



Хочу, чтобы все понимали: все свои обязательства перед бывшей супругой я выполняю в соответствии с законодательством. Закон и время все расставит по своим местам, и мои дети ни в чем не нуждаются и не будут нуждаться. Они остаются моим самым главным счастьем, и я всегда и во всем помогал, помогаю и буду им помогать", — приводит слова Глушакова Sport24.

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