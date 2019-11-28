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ЦСКА — «Лудогорец»: прямая онлайн-трансляция начнётся 28 ноября в 20:55

ЦСКА — «Лудогорец»: прямая онлайн-трансляция начнётся 28 ноября в 20:55
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 28 ноября, состоится матч ЦСКА – «Лудогорец». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».

Обслужит встречу бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом. Ему будет ассистировать Ларс Хуммельгор. Резервный судья — Йенс Моэ.

После четырёх туров ЦСКА, набрав 1 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице группе Н. «Лудогорец» (6) — на втором месте. Лидером группы является «Эспаньол» (10).

В первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА на своём поле со счётом 5:1.

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