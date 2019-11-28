«Арсенал» готов предложить € 42 млн за Хамеса

Руководство лондонского «Арсенала» в ближайшее зимнее трансферное окно намерено приобрести полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает El Desmarque.

Английский клуб готов предложить «сливочным» € 42 млн за 28-летнего футболиста. Эта сумма больше, чем предыдущие предложения о покупке колумбийца от мадридского «Атлетико» и «Наполи».

«Реал» не планирует расставаться с Хамесом любой ценой и хочет выручить с его продажи как минимум € 50 млн. При этом сам хавбек предпочитает покинуть столичный клуб по окончании нынешнего сезона, поскольку рассчитывает получить больше предложений летом 2020 года.

В этой кампании Родригес забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 9 матчах за мадридцев во всех турнирах.