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«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы

«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны стартовые составы казахстанской «Астаны» и английского «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 28 ноября.

«Астана»: Эрич, Шомко, Бейсебеков, Логвиненко, Постников, Рукавина, Сигурйонссон, Маевский, Ротариу, Муртазаев, Хижниченко

Запасные: Мокин, Жалмукин, Мужиков, Перцух, Жакипбаев, Янга, Прокопенко

«Манчестер Юнайтед»: Грант, Туанзебе, Лейрд, Шоу, Бернард, Левитт, Гарнер, Гомес, Лингард, Чон, Гринвуд

Запасные: Бугайл-Меллор, Коварж, Менги, Пучмаль, Рамазани, Данн, Гэлбрейт

Матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Обслужит матч литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. Ему будут ассистировать Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис. Резервный арбитр — Донатас Шименас (Литва).

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