«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы

Стали известны стартовые составы казахстанской «Астаны» и английского «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 28 ноября.
«Астана»: Эрич, Шомко, Бейсебеков, Логвиненко, Постников, Рукавина, Сигурйонссон, Маевский, Ротариу, Муртазаев, Хижниченко
Запасные: Мокин, Жалмукин, Мужиков, Перцух, Жакипбаев, Янга, Прокопенко
«Манчестер Юнайтед»: Грант, Туанзебе, Лейрд, Шоу, Бернард, Левитт, Гарнер, Гомес, Лингард, Чон, Гринвуд
Запасные: Бугайл-Меллор, Коварж, Менги, Пучмаль, Рамазани, Данн, Гэлбрейт
Матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Обслужит матч литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. Ему будут ассистировать Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис. Резервный арбитр — Донатас Шименас (Литва).
- 28 ноября 2019
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