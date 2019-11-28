Васильев: переход Мбаппе в «Реал» мне кажется неизбежным

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил мнение, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рано или поздно перейдёт в мадридский «Реал».

«Не знаю, когда это случится, но переход Мбаппе в „Реал“ мне кажется неизбежным. Предложение «Реала» было очень интересным для „Монако“, но Килиан сказал мне: «Вадим, для меня это слишком рано. В своей стране я не поиграл и года. Я из Парижа и в настоящий момент не хочу покидать Францию. Я хочу стать великим игроком здесь. Мадрид подождёт», — приводит слова Васильева AS.

Контрактное соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в восьми матчах французского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Также на счету форварда четыре гола и одна голевая передача в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов (два — в основе).