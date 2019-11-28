Лукаку сообщил о расистских скандированиях в свой адрес на матче со «Славией»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что подвергся оскорблениям на расовой почве во время выездной встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией» (3:1), которая состоялась вчера, 27 ноября.
«Последний раз я говорил о проблеме расизма, когда находился в расположении национальной команды Бельгии. УЕФА должен что-то с этим сделать, поскольку такое поведение на трибунах — это неправильно.
Вчера это произошло со мной дважды. Сейчас идёт 2019 год, в клубах выступают много игроков разных национальностей. Когда на стадионах присутствуют плохие люди, это подаёт детям не слишком хороший пример.
Надеюсь, УЕФА что-то предпримет, потому что весь стадион делал это, когда Лаутаро Мартинес забил первый гол. Это не очень хорошо для тех, кто смотрел вчерашний матч», — приводит слова Лукаку Esporte Interativo.
- 28 ноября 2019
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