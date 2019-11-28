ЦСКА — «Лудогорец»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Лудогорца» из Разграда определились с составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Шарлия, Щенников, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Нисимура.

«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Абель, Баджи, Вандерсон, Кешерю, Марселиньо, Лукоки.

Запасные: Ренан, Икоко, Моци, Дяков, Битон, Тчибота, Шверчок.

Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».

«Лудогорец», набрав 6 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (1) — четвёртое.