ЦСКА — «Лудогорец»: составы команд на матч 5-го тура Лиги Европы

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Лудогорца» из Разграда определились с составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Шарлия, Щенников, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Нисимура.
«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Абель, Баджи, Вандерсон, Кешерю, Марселиньо, Лукоки.
Запасные: Ренан, Икоко, Моци, Дяков, Битон, Тчибота, Шверчок.
Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».
«Лудогорец», набрав 6 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (1) — четвёртое.
- 28 ноября 2019
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