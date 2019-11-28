Орлов: Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал? Слушайте, он в каждом матче забивает гол. Что вы от него хотите? Вы не видели как играл Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров, звёзды нашего советского футбола. Они могли где-то, не участвовать даже в игре, но забивали важные решающие голы. Это самое главное для команды. Нельзя быть мотором, 90 минут туда-обратно. Это Суарес старается, бегает. Но таких, как Суарес, двигателей, их единицы. Если посмотреть на всех звёзд, у всех бывает и так, и так. Но задачу выполняет, забивает. Что говорит про него Семак? Счастье, что есть такой игрок в команде, который решает судьбу матча. Перед этой встречей он забил какой важный гол?» — сказал Орлов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».