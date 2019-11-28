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Орлов: Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал?

Орлов: Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал?
Футбол / РПЛ 0

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Дзюба сдал? Сдал бутылки, что ли? Что он сдал? Слушайте, он в каждом матче забивает гол. Что вы от него хотите? Вы не видели как играл Эдуард Стрельцов, Всеволод Бобров, звёзды нашего советского футбола. Они могли где-то, не участвовать даже в игре, но забивали важные решающие голы. Это самое главное для команды. Нельзя быть мотором, 90 минут туда-обратно. Это Суарес старается, бегает. Но таких, как Суарес, двигателей, их единицы. Если посмотреть на всех звёзд, у всех бывает и так, и так. Но задачу выполняет, забивает. Что говорит про него Семак? Счастье, что есть такой игрок в команде, который решает судьбу матча. Перед этой встречей он забил какой важный гол?» — сказал Орлов в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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