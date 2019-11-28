«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы казахстанская «Астана» обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Обслуживала матч литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом, ему ассистировали Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис.
Счёт был открыт на 10-й минуте, автором забитого мяча стал Джесси Лингард, которому ассистировал Люк Шоу. В начале второго тайма казахстанский клуб восстановил равновесие, отличился Дмитрий Шомко с передачи Романа Муртазаева. Через несколько минут «Астана» вышла вперёд благодаря автоголу Дишона Бернарда.
«Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, лидирует в турнирной таблице группы L. «Астана» (3) — на 4-м месте.
- 28 ноября 2019
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