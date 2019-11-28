«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы «Краснодар» принимал «Базель». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу российской команды.
Автором единственного гола стал нападающий «быков» Ари, который реализовал пенальти на 72-й минуте.
В другом матче 5-го тура «Трабзонспор» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанского клуба.
Победу «Хетафе» принёс форвард Хайме Мата, отличившийся на 50-й минуте после передачи полузащитника Роберта Кенеди.
Турнирная таблица группы C Лиги Европы
1. «Базель» — 10 очков
2. «Хетафе» — 9
3. «Краснодар» — 9
4. «Трабзонспор» — 1
В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.
- 28 ноября 2019
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