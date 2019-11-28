Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы

«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы «Краснодар» принимал «Базель». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу российской команды.

Автором единственного гола стал нападающий «быков» Ари, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

В другом матче 5-го тура «Трабзонспор» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Хюсейин Авни Акер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанского клуба.

Победу «Хетафе» принёс форвард Хайме Мата, отличившийся на 50-й минуте после передачи полузащитника Роберта Кенеди.

Турнирная таблица группы C Лиги Европы

1. «Базель» — 10 очков
2. «Хетафе» — 9
3. «Краснодар» — 9
4. «Трабзонспор» — 1

В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.

Лига Европы. Группа C. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 18:50 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Ари – 72' (пен)
Удаления: Ари – 90+5' / нет
Лига Европы. Группа C. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 18:50 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе, Испания
0:1 Мата – 50'
Расклады в группах российских клубов. Что и кому надо для выхода в плей-офф ЛЕ
Даже у ЦСКА ещё есть шанс.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019