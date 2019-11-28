Тарасов потребовал уменьшить алименты дочери с 400 до 15 тыс. рублей в месяц

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов через суд потребовал уменьшить алименты дочери Ангелине с 400 до 15 тыс. рублей в месяц, сообщает Star Hit.
«Утвердить размер алиментов, взыскиваемых с Тарасова Дмитрия Алексеевича на содержание несовершеннолетней Тарасовой Ангелины Дмитриевны в пользу Тарасовой Оксаны Борисовны (мамы девочки. — Прим. «Чемпионата»), в твёрдой денежной сумме в размере величины прожиточного минимума, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 года», — говорится в иске футболиста.
Если требование Тарасова будет удовлетворено, то выплаты его дочери от первого брака составят 15 225 рублей ежемесячно.
«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь своё материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег. При этом он, возможно, слишком много средств потратил на последний отдых, поэтому хочет уменьшить размер дотаций дочери Ангелине», — сказал адвокат бывшей жены игрока Сергей Жорин.
- 28 ноября 2019
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:35
-
19:13
-
19:08
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:26
-
18:23
-
18:14
-
17:53
-
17:51
-
17:42
-
17:37
-
17:17
-
17:11
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:23
-
15:55