Тарасов потребовал уменьшить алименты дочери с 400 до 15 тыс. рублей в месяц

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов через суд потребовал уменьшить алименты дочери Ангелине с 400 до 15 тыс. рублей в месяц, сообщает Star Hit.

«Утвердить размер алиментов, взыскиваемых с Тарасова Дмитрия Алексеевича на содержание несовершеннолетней Тарасовой Ангелины Дмитриевны в пользу Тарасовой Оксаны Борисовны (мамы девочки. — Прим. «Чемпионата»), в твёрдой денежной сумме в размере величины прожиточного минимума, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 года», — говорится в иске футболиста.

Если требование Тарасова будет удовлетворено, то выплаты его дочери от первого брака составят 15 225 рублей ежемесячно.



«Все кредиты-ипотеки, о которых говорит Тарасов, он брал для того, чтобы улучшить лишь своё материальное положение. Просто не нужно покупать шикарные лимузины, дорогие дворцы, если у тебя нет денег. При этом он, возможно, слишком много средств потратил на последний отдых, поэтому хочет уменьшить размер дотаций дочери Ангелине», — сказал адвокат бывшей жены игрока Сергей Жорин.