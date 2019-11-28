Матвеев: «Краснодар» был чуть лучше «Базеля» и заслужил победу

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев дал комментарий после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0).

«Первый тайм был полностью за нами, мы показали довольно-таки качественный футбол. Второй тайм в этом плане немного пострадал. Мы рады, что при такой игре, при равных возможностях, мы заработали свой момент, реализовали его и победили.

На предматчевой пресс-конференции мы вспоминали игру в Базеле, говорили о том, что у нас тогда было несколько стопроцентных моментов. Мы должны были забивать, мы хорошо умеем это делать, но тогда не получилось реализовать ни одного момента. Сегодняшний матч был на равных, на поле вышли команды примерно одного уровня. Разница этих матчей заключается в реализации наших моментов. Считаю, что сегодня мы были чуть лучше, поэтому и заслужили эту победу.

Что касается выбора вратаря, то у нас в команде есть два хороших игрока на этой позиции. Станислав Крицюк не подводил нас в прошлом сезоне, не подводит и сейчас. Он вратарь высокого уровня. Разумеется, ему нужна игровая практика. Сегодня мы решили, что должен играть он. Мы не пожалели, что сделали такой выбор. Сегодня он провёл качественный матч, мы и в дальнейшем надеемся на него.

У нас новый центр поля, мы не могли сразу перейти на тот же уровень, на котором мы были в прошлом сезоне. Сюда же добавляются наши травмы. Конечно, всем нужно время, чтобы сыграться. Сейчас в состав вернулся Юрий, который, на наш взгляд, улучшил ситуацию, но он сейчас не в самом оптимальном состоянии. Мы надеемся, что в будущем всё будет только улучшаться. Есть сложности, но мы не жалуемся, всё нормально. Мы потихоньку двигаемся вперёд, это самое главное для нас.

У каждого футболиста есть адаптационный период в новой команде. У кого-то он проходит быстро, как у Берга, например. Кому-то нужно больше времени. Маркус быстро влился в нашу команду, он опытный и хороший футболист. Вильена, Намли и Кайо — не такие опытные игроки, их адаптация проходит чуть иначе. Они приносят пользу, поверьте. Конечно, все мы ждём немного большего от них, как и всегда. Прошло не так много времени, всё ещё впереди.

Что касается Газинского, то с ним всё в порядке. Мы поддерживали связь в течение всей игры. Понимали, что он может не сыграть весь матч. Когда он сказал, что уже пора, мы сделали замену. 80 минут для него в таком матче — это очень хороший результат», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.