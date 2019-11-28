ЦСКА — «Лудогорец»: Чалов сравнял счёт
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов сравнял счёт в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
Форвард забил гол на 76-й минуте.
Матч ЦСКА — «Лудогорец» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Лудогорец».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом, ему ассистируют Ларс Хуммельгор. Резервный судья — Йенс Моэ.
После четырёх туров ЦСКА, набрав 1 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице группе Н. «Лудогорец» (6) — на втором месте. Лидером группы является «Эспаньол» (10).
В первом круге «Лудогорец» разгромил ЦСКА на своём поле со счётом 5:1.
ЦСКА — «Лудогорец»: Кешерю открыл счёт
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