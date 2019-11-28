«Гент» и «Вольфсбург» вышли в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Сент-Этьен» принимал «Гент». Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0.

В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкого клуба.

Автором единственного гола стал нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст, реализовавший пенальти в концовке первого тайма.

«Гент» и «Вольфсбург», представляющие группу I, досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.

Календарь матчей Лиги Европы сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». С турнирной таблицей соревнований можно ознакомиться, если перейти по этой ссылке.