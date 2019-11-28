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«АЗ Алкмар» спас матч с «Партизаном» в Лиге Европы, забив два гола в концовке

«АЗ Алкмар» спас матч с «Партизаном» в Лиге Европы, забив два гола в концовке
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы нидерландский «АЗ Алкмар» сыграл вничью с сербским «Партизаном» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Гааге на стадионе «Карл Джинс». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански, ему ассистировали Марцин Бонек и Давид Голис.

Счёт был открыт на 16-й минуте, автором забитого мяча стал Такума Асано, которому ассистировал Бибрас Натхо. На 27-й минуте преимущество сербского клуба увеличил Сейдуба Сума с передачи Саши Здьелара. В концовке встречи хозяев спас от поражения Ферди Дрёйф, который сделал дубль.

«Партизан», набрав пять очков, занимает третье место в турнирной таблице группы Н. «АЗ Алкмар» (9) — на 2-м месте. Нидерландский клуб гарантировал себе выход в плей-офф.

В заключительном туре «Партизан» дома сыграет с «Астаной», «АЗ Алкмар» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед». Матчи состоятся 12 декабря.

Лига Европы. Группа L. 5-й тур
28 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Окончен
2 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Асано – 16'   0:2 Сума – 27'   1:2 Дрёйф – 87'   2:2 Дрёйф – 90+2'
Удаления: Боадю – 83' / нет
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