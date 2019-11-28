«АЗ Алкмар» спас матч с «Партизаном» в Лиге Европы, забив два гола в концовке

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы нидерландский «АЗ Алкмар» сыграл вничью с сербским «Партизаном» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Гааге на стадионе «Карл Джинс». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански, ему ассистировали Марцин Бонек и Давид Голис.
Счёт был открыт на 16-й минуте, автором забитого мяча стал Такума Асано, которому ассистировал Бибрас Натхо. На 27-й минуте преимущество сербского клуба увеличил Сейдуба Сума с передачи Саши Здьелара. В концовке встречи хозяев спас от поражения Ферди Дрёйф, который сделал дубль.
«Партизан», набрав пять очков, занимает третье место в турнирной таблице группы Н. «АЗ Алкмар» (9) — на 2-м месте. Нидерландский клуб гарантировал себе выход в плей-офф.
В заключительном туре «Партизан» дома сыграет с «Астаной», «АЗ Алкмар» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед». Матчи состоятся 12 декабря.
- 28 ноября 2019
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