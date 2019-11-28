Ари: лично для меня матч с «Базелем» был реваншем

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (1:0).

«Я не принимал участия в матче в Базеле, но лично для меня эта игра тоже была реваншем. Я хорошо подготовился к этому матчу и сделал всё для того, чтобы мы получили три очка. Я рад, чтоб смог помочь команде. Теперь мы можем продолжить борьбу за выход из группы.



В Мадриде нам нужно показать, что мы сильнее «Хетафе». Мы должны быть особенно осторожны с их контратаками, должны выигрывать борьбу за мяч. Я верю, что тренер сможет должным образом подготовить команду и мы все вместе добьёмся этой победы», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.