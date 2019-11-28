Ари: лично для меня матч с «Базелем» был реваншем
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (1:0).
«Я не принимал участия в матче в Базеле, но лично для меня эта игра тоже была реваншем. Я хорошо подготовился к этому матчу и сделал всё для того, чтобы мы получили три очка. Я рад, чтоб смог помочь команде. Теперь мы можем продолжить борьбу за выход из группы.
В Мадриде нам нужно показать, что мы сильнее «Хетафе». Мы должны быть особенно осторожны с их контратаками, должны выигрывать борьбу за мяч. Я верю, что тренер сможет должным образом подготовить команду и мы все вместе добьёмся этой победы», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Матвеев: поведение Ари — дело «Краснодара». Решим, как нам поступить
- 28 ноября 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:35
-
19:13
Партнерский контент