Коллер — о матче с «Краснодаром»: «Базель» мог получить как минимум одно очко

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер дал комментарий после выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» (0:1).

«Я уже говорил, что 5:0 — это был слишком большой результат. Моя команда хорошо провела этот матч. «Краснодар», играя дома с такой поддержкой, с первых минут первого тайма завладел преимуществом. Во втором тайме мы уже немного прибавили в игре. Получилось так, как получилось. У «Краснодара» было много возможностей забить, мы чувствовали себя в первом тайме очень некомфортно. Нельзя сказать, что мы упустили очень много шансов, просто футболисты находились далеко друг от друга. Во втором тайме мы уже играли более компактно и выглядели явно лучше.

Мы не планировали играть в оборонительный футбол. В первом тайме пытались атаковать, просто у нас многое не получилось. Во втором тайме решили больше владеть мячом, чтобы не подпустить «Краснодар» к нашим воротам.

Конечно, мы хотели выиграть сегодня, нас бы устроила и ничья, если честно. Я, конечно, недоволен результатом, но такое бывает. Я думаю, что игроки тоже не в восторге от результата. Мы неплохо играли во втором тайме. Наверное, могли бы получить сегодня как минимум одно очко. Мелочи часто становятся решающими, эти мелочи были сегодня не на нашей стороне.

Если мы проиграли матч, значит, у нас была не такая уж и хорошая расстановка на игру. В первом тайме нам не очень везло, «Краснодар» часто выигрывал в борьбе за мяч. Во втором тайме всё изменилось как раз благодаря нашей новой расстановке в центре поля. Каждый момент можно рассматривать по-разному.

Хорошо, когда в матче присутствуют эмоции. Только я думаю, что эти эмоции нужно контролировать. В своём чемпионате мы тоже показывали эмоции, у нас тоже были красные карточки. И сегодня такое произошло. Нужно быть умнее. Нам нужны эмоции, но они должны быть положительными. Нам нужно быть сконцентрированными на игре, а не на этой борьбе за карточки. Это не принесёт ничего хорошего.

Конечно, мы хотели сегодня заработать очки, но для нас куда важнее выйти из группы с первого места. У нас впереди ещё одна игра. Возможно, у нас всё ещё получится», — передаёт слова Коллера корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.