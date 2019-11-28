Тренер «Лудогорца»: ЦСКА — хорошая команда, её ждёт хорошее будущее

Главный тренер болгарского «Лудогорца» Алекси Желязков прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (1:1).



«Мы могли быть более собранными и агрессивными во втором тайме, но в целом мы довольны, как мы сыграли. ЦСКА — хорошая команда, которая переживает смену поколений. Уверен, они будут прогрессировать, их ждёт хорошее будущее. Сегодня важно было не пропустить, были близки к этому, как и к тому, чтобы взять три очка», — передаёт слова Желязкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.



В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.