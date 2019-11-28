Тренер «Лудогорца»: ЦСКА — хорошая команда, её ждёт хорошее будущее

Главный тренер болгарского «Лудогорца» Алекси Желязков прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (1:1).
«Мы могли быть более собранными и агрессивными во втором тайме, но в целом мы довольны, как мы сыграли. ЦСКА — хорошая команда, которая переживает смену поколений. Уверен, они будут прогрессировать, их ждёт хорошее будущее. Сегодня важно было не пропустить, были близки к этому, как и к тому, чтобы взять три очка», — передаёт слова Желязкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.
В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.
- 28 ноября 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
-
20:29
-
20:22
-
20:21
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:38
-
19:35
-
19:13