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Тренер «Лудогорца»: ЦСКА — хорошая команда, её ждёт хорошее будущее

Тренер «Лудогорца»: ЦСКА — хорошая команда, её ждёт хорошее будущее
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер болгарского «Лудогорца» Алекси Желязков прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (1:1).

«Мы могли быть более собранными и агрессивными во втором тайме, но в целом мы довольны, как мы сыграли. ЦСКА — хорошая команда, которая переживает смену поколений. Уверен, они будут прогрессировать, их ждёт хорошее будущее. Сегодня важно было не пропустить, были близки к этому, как и к тому, чтобы взять три очка», — передаёт слова Желязкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА (2) — на 4-м месте. Российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорец» дома встретится с «Ференцварошем». Матчи состоятся 12 декабря.

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на еврокубковую весну
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