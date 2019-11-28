Коллер: «Хетафе» можно назвать фаворитом предстоящего матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер после выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром» (0:1) поделился ожиданиями от предстоящей встречи «быков» с «Хетафе».
«Конечно, нельзя сказать, что «Краснодар» однозначно сильнее «Хетафе». В испанском клубе много хороших игроков, это в целом довольно неплохая команда, у них просто немного другая система. Было сложно играть против них, особенно в Испании, где на нас оказывалось сильное давление. В Базеле у них также было много опасных моментов. Нельзя сказать, что одна команда явно сильнее другой, они просто разные.
Кто фаворит? Поскольку Ари теперь не будет играть, а это очень важный футболист для «Краснодара», то у «Хетафе» увеличиваются шансы на победу. Ари — тот игрок, который может зачастую решить исход всего матча, его будет не хватать. Я думаю, что «Хетафе» можно назвать фаворитом, так как они играют дома, но это не значит, что у «Краснодара» нет шансов», — передаёт слова Коллера корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар» состоится в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 12 декабря, начало — в 20:55 мск.
- 28 ноября 2019
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