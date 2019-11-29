Анчелотти: «Арсенал»? Это всё слухи

Главный тренер неаполитанского «Наполи» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он может возглавить лондонский «Арсенал».



«Конечно я остаюсь в «Наполи». Это всё слухи. У меня седые волосы и опыт. Так что на данный момент это слухи», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на BT Sport.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может отправить в отставку нынешнего наставника Унаи Эмери. В качестве замены испанскому специалисту лондонский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри, Микеля Артеты, Маурисио Почеттино и Нуну Эшпириту Санту.

«Арсенал», набрав 18 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020