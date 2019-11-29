Анчелотти: «Арсенал»? Это всё слухи
Главный тренер неаполитанского «Наполи» Карло Анчелотти опроверг информацию о том, что он может возглавить лондонский «Арсенал».
«Конечно я остаюсь в «Наполи». Это всё слухи. У меня седые волосы и опыт. Так что на данный момент это слухи», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на BT Sport.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» может отправить в отставку нынешнего наставника Унаи Эмери. В качестве замены испанскому специалисту лондонский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри, Микеля Артеты, Маурисио Почеттино и Нуну Эшпириту Санту.
«Арсенал», набрав 18 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
Анчелотти: в «Наполи» нет внутренней борьбы, Де Лаурентис близок к команде
- 29 ноября 2019
-
01:21
-
01:03
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:49
-
00:37
-
00:15
-
00:12
- 28 ноября 2019
-
23:44
-
23:33
-
23:30
-
23:26
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:45
-
22:30
-
22:28
-
22:25
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
21:55
-
21:52
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:44
-
20:40
Партнерский контент